Voedselbank Enschede-Haaksbergen haalt 16.000 euro op met supermarktactie: ‘Hartverwarmend om te zien’

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - De euroactie voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft 16.000 opgebracht. Van 9 tot 17 december konden supermarktbezoekers in Enschede en omgeving tijdens het afrekenen van hun boodschappen een donatie doen aan de voedselbank. „Dankzij alle gulle bijdragen zijn wij in staat om ons werk te blijven doen”, aldus voorzitter Ruud Gardenbroek.

Als alle 180.000 inwoners in Enschede en Haaksbergen 1 euro extra zouden afrekenen, kon de Voedselbank Enschede-Haaksbergen hun klanten voor ongeveer een jaar in eten voorzien. Dat bedrag stokte op 16.000 euro, maar maakt de dankbaarheid van voedselwervingscoördinator Wim Sprakel niet minder. „Tuurlijk hadden we gehoopt dat het bedrag hoger zou uitvallen, maar we hebben alsnog een prachtig bedrag bij elkaar gekregen. Wij zijn heel blij dat we kunnen constateren dat het Noaberschap in Twente nog zeer aanwezig is.”

De Voedselbank Enschede-Haaksbergen gaat in de komende weken boodschappen doen van het ingezamelde geld uit de supermarktactie. „Dankzij alle gulle bijdragen zijn wij in staat om ons werk te blijven doen”, aldus voorzitter Ruud Gardenbroek. „Wekelijks verzorgen wij een goed en gezond voedselpakket voor het groeiend aantal mensen dat niet of nauwelijks rond kan komen met hun inkomen.”

Zwaar weer

Eerder dit jaar meldde de Voedselbank Enschede-Haaksbergen met moeite het hoofd boven water te houden. „Naast de stijgende kosten door inflatie werden wij dit jaar geconfronteerd met een aantal incidentele en tegenvallende kostenposten. Daardoor dreigden wij op een flink exploitatietekort uit te komen, waardoor we niet meer al onze klanten zouden kunnen voorzien”, aldus Gardenbroek. Het aantal cliënten dat zich dit jaar meldde bij de Voedselbank Enschede-Haaksbergen liep namelijk in snel tempo op. „In september leverden wij aan 280 huishoudens een noodzakelijk noodpakket. Dat is inmiddels opgelopen naar ruim 500 gezinnen.”

Volgens Gardenbroek zal de stijging van het aantal cliënten in 2023 alleen maar verder doorzetten. Hij is daarom dankbaar voor alle donaties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen. „De afgelopen weken stroomden de donaties binnen van service-clubs, kerken, fondsen, bedrijven en particulieren.” Daardoor heeft de Voedselbank Enschede-Haaksbergen inmiddels weer wat spek op de botten. „Het is hartverwarmend om te zien hoeveel particulieren de energietoeslagen overmaakten omdat zij deze niet echt nodig hadden.” Ook de subsidies van de gemeente Haaksbergen en Enschede zijn inmiddels structureel verhoogd.