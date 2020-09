Vogido-trainer op non-actief na seksueel getinte appjes

Enschedese raadsleden kijken heel verschil­lend naar Moria: ‘Een klein stukje van de wereld redden moet toch lukken?’

11 september ENSCHEDE - De brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos verhit de gemoederen. Tot in Twente is er verdeeldheid over wat Nederland nu moet doen. Volstaat de gift van een miljoen euro? Of wordt het nu echt tijd dat de mensen daar elders onderdak krijgen? Twee jonge, bevlogen raadsleden uit Enschede delen het feit dat hun beider ouders niet uit Nederland komen. Maar hun visie verschilt hemelsbreed.