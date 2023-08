Volle Twentse asiels, ontheemde dieren: ‘Op een dag kwam kat Sammy helemaal niet meer thuis’

Program­meur Guido (41) van poppodium overlijdt tijdens vakantie op Corsica: medewer­kers zijn in shock

Op het Franse eiland Corsica is maandag de 41-jarige Hengeloër Guido de Jongh overleden. De programmeur van poppodium Metropool overleed tijdens een wandeling in het natuurgebied Arche de Corte. „Iedereen hier is er kapot van.”