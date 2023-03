Volleybal: Apollo 8 hard onderuit bij Utrecht, Harambee onderuit bij Krekkers

Apollo 8 heeft woensdagavond in de kampioenspoule een kansloze nederlaag geleden. Op bezoek bij Utrecht verloor het team van het trainersduo Bart en Thijs Oosting met 3-0 van Utrecht. In de derde divisie A gingen de vrouwen van Harambee met 3-1 onderuit bij Krekkers 2.

Apollo had een zware avond in sporthal Galgenwaard. De Bornse vrouwen begonnen niet goed aan de wedstrijd en door de nodige passfouten keken ze al snel tegen een 7-1 achterstand aan. Ook in het vervolg van de eerste set kreeg Apollo maar geen grip op de opslagen van het overtuigend spelende Utrecht. De thuisploeg liep uit tot 18-10 en kwam bij 24-13 op setpunt. De Bornse vrouwen scoorden nog twee keer tegen, maar na een foutserve van Carlijn Koebrugge was de set gespeeld: 25-15.

De tweede set toonde een soortgelijk beeld. Utrecht liep een paar punten uit, terwijl het spel van Apollo nog altijd niet stabiel oogde. Bovendien gaven de bezoekers de thuisploeg de nodige punten cadeau met een aantal servefouten. Utrecht liep zo uit naar een 20-13 voorsprong. Het lukte Apollo niet meer om aan te klampen. Met een ace sloeg Marit Pasterkamp Utrecht naar de setwinst, 25-14.

Voor het eerst op voorsprong

Tekenend voor de wedstrijd was dat Apollo pas in de derde set voor het eerst op voorsprong kwam. Een harde serve van de thuisploeg werd moeizaam gepareerd door Eline Rohaan, maar tot haar verbazing viel de bal aan de andere kant van het net binnen de lijnen. De voorsprong zorgde voor nieuw elan bij Apollo. Het enthousiasme nam toe en via punten van Jorieke Bodde, opnieuw Rohaan en Kuipers bouwden de bezoekers een 7-5 voorsprong op.

De vreugde was van korte duur. Utrecht herpakte zich. Apollo kon tot 13-13 volgen, toen sloeg de thuisploeg op de serve van Lisa Kersten opnieuw een gaatje. De Bornse vrouwen kwamen nog terug tot 18-17, maar toen Utrecht daarna weer uitliep was Apollo gezien. De thuisploeg kwam bij 24-19 op matchpoint. Dat werd bij 25-20 na een lange rally veiliggesteld.

Te veel fouten

De teleurstelling na het verlies was groot bij de Bornse vrouwen. “Soms heb je van die wedstrijden waarin niks lukt, dit was er één”, sprak Thijs Oosting. “We wisten wat we konden verwachten, het plan dat we hadden klopte, maar het lukte ons nooit om Utrecht onder druk te zetten. Over de hele wedstrijd maakten we 39 fouten; twintig in de aanval, tien in de serve en negen in de passing. Dat is te veel, terwijl Utrecht heel degelijk speelde.”

Ondanks het verlies staat Apollo nog altijd op de vierde plek in de kampioenspoule met zeven punten. Het gat met koploper Utrecht is wel gegroeid tot vijf punten. Zaterdag gaan de Bornse vrouwen op bezoek bij Sneek, met negen punten de nummer twee op de ranglijst. Bij winst blijft Apollo meedoen om de bovenste plaatsen, bij een nederlaag haakt het team van de broers Oosting voorlopig af. Thijs Oosting: “We hebben een fase gehad waarin we tien wedstrijden op rij hebben gewonnen, nu zitten we in een mindere fase. Hopelijk kunnen we dat zaterdag omdraaien.”

Vrouwen, kampioenspoule

Utrecht - Apollo 8 3-0 (25-15, 25-14, 25-20).

Scores Apollo 8: Bodde 12, Vos 5, Van der Horst 4, Kuipers 4, Haar 2, Rohaan 2, Koebrugge 2, Wessels 2.

Harambee onderuit bij Krekkers

Harambee wist dat het een lastige avond tegemoet ging in Mariaparochie tegen Krekkers 2, de nummer drie van de ranglijst. Toch weerden de Enschedese studentes zich kranig. De eerste set werd met nipt verschil verloren (26-24), waarna de bezoekers in de tweede omgang iets terugdeden (25-21). Meer dan dat ene punt zat er niet in voor Harambee. Met 25-16 en 25-21 was Krekkers in het vervolg de bovenliggende partij.

Derde divisie A

Krekkers 2 - Harambee 3-1 (26-24, 21-25, 25-16, 25-21).