Volleybal: bekerdroom Apollo 8 aan diggelen, stunt Tornado tegen koploper, Webton benut kansen niet

Oekraïense oma (81) kan niet aarden in Nederland: ‘Oorlog of niet, ik wil terug naar huis’

Haar dochter bleef maar 'zeuren’: mam, kom alsjeblieft deze winter naar Enschede. Liudmyla Vitebska (81) stemde toe en verliet haar thuisstad Odessa in een land in oorlog. Maar aarden in Twente? Dat lukt Liudmyla niet meer. „Oorlog of niet, it’s still your home.”