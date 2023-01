Volleybal: Harambee opnieuw te sterk voor tweede team Apollo 8

Zaterdag was al duidelijk dat Harambee een maatje te groot was voor Apollo. Dat wisten de Enschedese mannen woensdagavond voor eigen publiek nog eens te onderstrepen. In de eerste twee sets bleven de bezoekers enigszins in de buurt, maar met twee keer 25-20 was het verschil duidelijk. Harambee deed er in de derde set een schepje bovenop en won die met 25-14. De thuisploeg pakte uiteindelijk de volle buit door ook de vierde set winnend af te sluiten: 25-19.