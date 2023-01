Voor 100 miljoen aan vuurwerk. Waarom toch?

Almelose Harm en zijn Dickie zijn 60 jaar getrouwd en hij weet haar nog altijd te verrassen: ‘Je had het moeten overleggen’

ALMELO - Harm Kosters (86) was een verlegen jongetje. Al zijn vrienden hadden al verkering, maar hij nog niet. Het was november 1959. Voor de jeugd was er weinig te doen in die dagen. Maar dansen, dat kon wel. Bij restaurant ‘t Groenendal bijvoorbeeld. Harm dacht: ik hou niet van dansen, maar als ik een vriendinnetje wil, dan moet ik het toch maar proberen.

