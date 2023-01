Voor het eerst op wintersport? Met deze tips van skileraar Sven kan het (bijna) niet misgaan

Skileraar Sven Reefman stond onlangs zelf nog op de piste in Oostenrijk. Sven lacht erbij als hij erover vertelt. „Het zag er precies zo uit als hier. Een witte streep met groen aan de zijkant haha… Ook dat had wel wat.” Maar gelukkig is er goed nieuws voor de wintersportliefhebbers: de weersvoorspellingen in de skigebieden zien er nu een stuk gunstiger uit. En dus pakken kinderen, maar ook volwassenen, snel nog even wat skilessen mee bij Skicentrum Moser op het Rutbeek in Enschede. „Het is nu veel drukker.”