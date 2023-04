Voor Ridder Debby uit Hengelo is haar onderscheiding vooral erkenning na 16 jaar kei- en keihard werken

Manager Holland Casino moest de moeder van Niels overtuigen: ‘Mevrouw, uw zoon is echt miljonair’

Een inleg van 1 euro maakte de 20-jarige Niels deze week in één klap miljonair. De miljoenenprijs liet lang op zich wachten. Bijna tien jaar geleden viel de reuzejackpot voor het laatst bij Holland Casino in Enschede. „Dit is heel uitzonderlijk, een kans van 1 op miljoenen.”