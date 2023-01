‘Vooral de entourage van Zerrouki maakt de speler gek en een belangrijk ‘eredivisieweekje’ voor Heracles’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In weer een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand blikt host Frank Bussink met de voetbalwatchers van Tubantia - Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens - terug op de herstart van de ere- en eerste divisie. De verwachte zege van FC Twente thuis tegen FC Emmen maakte in de Grolsch Veste niet heel los, maar dat werd flink goedgemaakt door de uitslagen van de drie ploegen boven FC Twente in het afgelopen weekeinde. Wordt er in Enschede al gedroomd over een kampioenschap? „Dromen mag altijd en is ook mooi”, meent Leon ten Voorde.