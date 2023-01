Voormalig basketbaltrainer Wim Mekking uit Buurse overleden

Mekking had lange tijd de basketbalsters van het Haaksbergse Tonego onder zijn hoede, maar was ook trainer bij andere clubs in Oost-Nederland en in Duitsland. Daar heeft hij onder meer de vrouwenploeg van Bundesligaclub Oberhausen getraind en was hij oefenmeester van Recklinghausen en Borken.

Verder was de Buursenaar actief met het opleiden van trainers. Na een ‘basketbalpensioen’ van enkele jaren keerde Mekking toch weer terug op het oude nest in Haaksbergen.

In februari van 2016 reageerde Mekking in deze krant daarop als volgt: „Twee jaar geleden dacht ik dat het afgelopen was. Na Borken in Duitsland wilde ik stoppen. Daarna vroeg Tonego me dus en heb ik besloten hier weer te beginnen. Ik ben een Tonego-man. Nog altijd. In een ver verleden heb ik hier tal van teams getraind: mannen, vrouwen en junioren.”