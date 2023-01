Voorstelling voor doven en slechthorenden in Wilminktheater: ‘We willen de muziek ook zichtbaar en voelbaar maken’

ENSCHEDE - Begin februari speelt in het Wilminktheater From the sun’s Perspective. De voorstelling is speciaal opgezet voor doven en slechthorenden. André Kerver is zelf slechtziend en klarinettist van de groep. „Het is fascinerend om allemaal mee te maken.”

Wat is From the sun’s perspective?

„Het is een unieke voorstelling met een best grote productie. Het thema is inclusiviteit. Er zijn verschillende diciplines die samenwerken. We hebben naast mij multi-instrumentalisten, een ‘modern danser’, een dove danseres en een mimespeler. Door de muziek een visuele vorm te geven en te tonen in gebaren en dans, willen we de muziek ook zichtbaar en voelbaar maken. Het is echt theater.”

Hoe bent u bij de groep terecht gekomen?

„Ik zat zelf dertig jaar lang in het Orkest van het Oosten. Op een gegeven moment heb ik daar mijn baan moeten opgeven omdat mijn zicht verslechterde. Ik kon de muzieknoten niet meer lezen. Nu kan ik ongeveer 10 procent zien. Ondanks mijn slechte zicht, wilde ik nieuwe dingen proberen. Daarbij heb ik mezelf opnieuw uitgevonden. Vrij snel kwam ik er achter dat je muziek ook kon maken zonder noten te lezen. Ik leer de muziek uit mijn hoofd of ik improviseer. In de zomer van 2019 ben ik gebeld door de productie achter From the sun’s perspective en heb ik mij aangesloten bij de groep.”

Bevalt de samenwerking met deze bijzondere groep?

„Absoluut. Het zijn geweldig leuke mensen. De hele groep doet zijn best om elkaar te helpen. Toen we voor het eerst bij elkaar kwamen, was het best lastig. Met bijvoorbeeld mijn zicht en het (ontbrekende) gehoor van de dove danseres moesten we goed nadenken over hoe dit op elkaar zou passen. De danseres moet natuurlijk wel op de juiste tonen dansen. Bij de repetitie hebben we van alles geprobeerd. De oplossing bleek uiteindelijk lichtsignalen. Als ze een bepaalde lichtknippering ziet, reageert ze daar op. Het is een mooie, ontroerende scene geworden. Het is fascinerend om allemaal mee te maken.”

Op welke manier kan het publiek muziek ervaren zonder het (goed) te horen?

„We werken met gebarentolken, met licht en choreografie. De voorstelling is sfeervol en er is van alles te zien. Het publiek dat is geweest, is erg enthousiast. Je zou normaal gesproken kunnen denken: ‘Wat moet iemand die slecht hoort bij een muziekvoorstelling?’ Het is een stukje inclusiviteit. Wat mensen aanspreekt, is dat ze nadrukkelijk welkom zijn.”

Hoe kan er kaarten worden aangeschaft?

„Kaarten kunnen worden gekocht via de website van het Wilminktheater. Ze kosten 15 euro per stuk. De voorstelling start op zaterdag 11 februari om 19.00 uur.”