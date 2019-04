Voorwaardelijke celstraf voor grote fraude met Grolsch-bier

Enschede aan Zee Waterover­last in Lonneker: ‘Onder het huis jojoot het water’

11:26 LONNEKER - Als je woningen op een watergat bouwt krijgen vroeg of laat de bewoners daarvan de rekening gepresenteerd. Zo ook in de Pastoriestraat in Lonneker bij de familie Blokhuis, waar zo'n zestien jaar geleden het water de kelder binnendrong en nooit meer wegging.