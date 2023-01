Vos en Lansink in race voor Vrouw in de Media Award

De prijs wordt uitgereikt aan vrouwen die zich in de media manifesteren als expert. Trudy Vos is vanaf volgende maand voorzitter van het college van bestuur van het ROC van Twente. Daarnaast is ze bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO NCW en was ze formateur van de coalitie van de gemeente Almelo. Ze schrijft geregeld opiniestukken over onderwijs en laat geen gelegenheid ongemoeid om het mbo op de voorgrond te plaatsen.

Heleen Lansink- Marissen is melkveehoudster in Haaksbergen. Samen met haar man heeft ze in Sint Isidorishoeve een melkveebedrijf met 90 melkkoeien en jongvee. Een deel van de melk verkoopt ze rechtstreeks uit de tank via de Melktap. Ze zet zich in voor duurzaam en circulair boeren. Ze schrijft over haar ideeën in het agrarisch vakblad Vee en Gewas, zit aan tafel bij de provincie en het ministerie en geeft landelijk commentaar op het advies van Remkes. Ze verbindt boeren en burgers.

Stevige competitie

Deze twee vrouwen nemen het op tegen acht anderen, onder wie paralympisch sporter en wereldkampioen paracycling Jennette Jansen uit Westerhaar, slangenexpert Sterrin Smalbrugge uit Rijssen, huisarts Marinka Hamstra uit Borne en Kamerlid Caroline van der Plas uit Deventer.

De Vrouw in de Media Award wordt georganiseerd door Sprekersbureau Zij Spreekt en expertdatabase Vaker in de Media (VIDM). Zij vinden dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op radio, televisie, in kranten en digitaal nieuws. Het aandeel vrouwelijke experts nam de afgelopen jaren tot tot 26 procent, maar stagneert nu. De award moet vrouwen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Tot en met 14 januari kan er op de genomineerden worden gestemd op vrouwindemedia.nl. De winnares gaat door naar de landelijke verkiezing.

Vorig jaar won artistiek directeur Wilminktheater Simone Kratz de Vrouw in de Media Award Overijssel.