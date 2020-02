Vraagtekens rond miljoenenhack Rijksmuseum Twenthe: ‘Drama voor twee partijen’

In handen van internetcriminelen

„Wat er hier gebeurt, is in principe een buitengewoon slimme manier van factuurfraude. Hackers breken in een van de computersystemen in en sturen een valse rekening. Een dergelijk vorm van fraude heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan in een zaak tussen het waterschap en aannemer Heijmans. De uitspraak was toen dat het geld, vier ton in totaal, voor de tweede keer betaald moet worden. Binnen het Nederlands recht kunnen er verzachtende omstandigheden gelden, maar die moet je wel aan kunnen tonen. De vraag in dit geval is of het museum in Enschede dat gaat lukken. ”