Vrees voor ammoniaktreinen dwars door Hengelo en Oldenzaal: ‘Ik denk dat de overheid dit doordrukt’

Die ammoniaktreinen gaan volgens Dassen in de nabije toekomst meer en meer vanuit de haven van Rotterdam over het spoor via Deventer, Hengelo en Oldenzaal naar Bad Bentheim. „Vanwege de energietransitie zal waterstof een grote rol spelen in de energievoorziening”, aldus Dassen. „Om waterstof over grote afstanden te transporteren zijn technieken nodig. Ammoniak zou als ‘drager’ van de waterstof kunnen worden gebruikt. Ik moet er niet aan denken dat straks al die ammoniaktreinen langs mijn achtertuin rijden op weg naar Duitsland. Want de risico’s zijn enorm.”