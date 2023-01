Vroeger en nu: Concordia aan de Oude Markt, een lange geschiedenis

Nieuwjaar verliep rustig, zegt burgemees­ter. D66 geïrri­teerd: ‘De overlast boeit u blijkbaar niet zo’

ENSCHEDE - Bij het MST reden ambulances de hele nacht af en aan. De hoeveelheid fijnstof in de lucht boven Enschede was enorm en het geknal was oorverdovend. Maar burgemeester Roelof Bleker is tevreden met de jaarwisseling. „Het was uitermate rustig.”

10 januari