Vroeger en nu: de rk school in Lonneker en de kunstenaarscommune die er nooit kwam

Oud & NieuwAchter de rooms-katholieke kerk aan de Dorpsstraat in Lonneker werd in 1922 een school geopend. Dat was een basisschool en die werd toen nog gewoon lagere school genoemd. Dit is de vierde aflevering van de serie Vroeger en nu.

Wanneer de oude foto is gemaakt en vanwege welke gebeurtenis, is onbekend. Het moet vóór de Tweede Wereldoorlog zijn geweest. Langs de weg stonden toen nog telefoonpalen, de bomen aan weerszijden zijn uitgegroeid tot flinke knapen. Bestrating lag er nog niet en de tweesprong voor de school was een trefpunt voor fietsers.

Misschien waren het ouders die verder weg woonden en hun kinderen met de fiets van school haalden. Mannen droegen toen nog hoeden en petten, dat was heel gewoon. De fietsen die het straatbeeld destijds domineerden, hebben plaats gemaakt voor auto’s die hier parkeren. Al is Lonneker nog steeds een populaire ‘stop’ voor toeristen die de omgeving per fiets verkennen.

Het gebouw ziet er aan de buitenkant nog steeds hetzelfde uit. Maar de functie als school heeft het niet meer. Tegenwoordig is het als woonhuis in gebruik. De bewoners hebben een kunstcentrum: Máyart. Dat is ontstaan vanuit de in keramiek gespecialiseerde galerie Máyart die hier eerder zat.

De school is in 1998 verkocht. De geruchtenmachine draaide op volle toeren, zoals dat vaak gaat in een dorp. De nieuwe bewoners zouden een commune van kunstenaars vormen, weet een van hen. De bakker besloot poolshoogte te nemen door het brood zelf bij die mensen af te leveren. Haar conclusie was dat er twee heel gewone gezinnen woonden in de oude school, met een beeldend kunstenaar en een keramist.

Volledig scherm De rooms-katholieke school achter de kerk. © Collectie Jan Brummer

Volledig scherm In het schoolgebouw van toen zit nu onder andere een galerie. © Carlo ter Ellen