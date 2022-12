Vroeger en nu: kruising singel en Haaksbergerstraat, nog altijd even druk (en er ligt een schuilkelder)

De rookwarenzaak Wim Smit met het postagentschap aan de overkant heeft er nog vele jaren gezeten, maar is inmiddels verdwenen. Rechts is nog een deel van het plantsoen te zien voor apotheek Wooldrik. Nog altijd zit er op die plek een apotheek en ook nog altijd is er in dat plantsoen een schuilkelder, aangelegd tijdens de Koude Oorlog. Die moet er op het moment van deze foto al zijn, want het kenteken van de middelste auto (99-07-DJ) is afgegeven halverwege de jaren 60. De schuilkelder werd gebouwd in 1958 en is feitelijk niet meer dan een betonnen bak. Hij bood onderdak aan ongeveer vijftig mensen.