Vrouw aangehouden als verdachte in Enschedese moordzaak

Moordpartij

Begin november werden aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen tegelijk doodgeschoten, op klaarlichte dag. Het is de grootste moordpartij in de Twentse geschiedenis. Het rechercheteam is nog altijd op zoek naar informatie van getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek. Zo is de politie nog altijd op zoek naar twee gebruikte tassen.