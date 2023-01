Vrouwe Fortuna reikt GA Eagles de hand: ontbreken VAR in bekertoernooi blijkt gunstig in duel bij Heracles: 0-1

Met video Slaag jij erin niet te kotsen tijdens deze bioscoop­film in Enschede? Dan krijg je gratis popcorn

ENSCHEDE - Flauwvallen of overgeven in de bioscoop? Het gebeurt tijdens het kijken naar horrorfilm Terrifier 2. Kinepolis heeft daar iets op bedacht: spuugzakjes. Wie in de pauze nog niet heeft overgegeven, mag het zakje gratis omruilen voor een zakje popcorn.

11 januari