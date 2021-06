Vuilnisman rijdt oranje versiering in Enschede aan gort: ‘Leidinggevende zei: rijden!’

VIDEOHeel even staat hij stil. Alsof hij nog een kort moment denkt: moet ik dit wel doen? Daarna gaat de voet op het gaspedaal. Een video van een chauffeur van Twente Milieu die oranje vlaggetjes die over een weg zijn gespannen aan gort rijdt, gaat rond op sociale media. De beelden blijken maandagochtend te zijn gemaakt in Enschede.

De man in kwestie nam inderdaad even bedenktijd voor hij met zijn vuilniswagen verder reed en daarbij de vlaggetjes meesleurde die over de weg waren gespannen. „Hij heeft van tevoren gebeld met zijn leidinggevende”, vertelt Annemieke Braamburg, woordvoerster van Twente Milieu. „Die zei: Doorrijden maar!”

Even over gesproken

Natuurlijk had ze de video al gezien - wie niet? - en ja: er was op het werk wel even over gesproken. Braamburg: „Met daarbij de vraag: wat vinden we hiervan?” Het antwoord heeft ze al: „Het is hartstikke leuk, al die oranjeversiering. En wij zijn zelf natuurlijk ook helemaal voor het Nederlands Elftal. Maar ja, er moet ook gewoon gewerkt worden.”

Minimale hoogte is 4,2 meter

De vlaggetjes in de straat in Enschede hingen dan ook wel vrij laag boven de weg. Te laag, want versiering moet minimaal 4,2 meter hoog hangen. „Niet alleen voor chauffeurs die vuilnis ophalen, maar ook voor de hulpdiensten.”

Twente Milieu had er vorige week al op aangedrongen om oranje versiering overal in de regio ‘op wettelijke hoogte op te hangen’.

