Vuurwerkverkoop in Twente knalt door dak: ‘Het is heel extreem dit jaar’

Jurgen van Houdt vertrekt, wie volgt hem op? Hadassa Meijer wil wel

ENSCHEDE - Wethouder Jurgen van Houdt van de ChristenUnie verruilt in maart Enschede voor Rijssen-Holten waar hij burgemeester wordt. Wie volgt hem op? Fractievoorzitter Hadassa Meijer is eerlijk over haar ambitie.

16 december