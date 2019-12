Waarom niemand mag weten waar 2000 kilo illegaal vuurwerk is gevonden in Enschede

ENSCHEDE - In de zaak rond de verdachte Enschedeër die 2000 kilo illegaal vuurwerk in een garagebox bewaarde blijft het functioneel parket erbij om niet bekend te maken waar de vondst is gedaan. Dat heeft een woordvoerder van het parket laten weten.

„Dat wij de wijk niet benoemen past in onze richtlijn om de privacy van verdachten niet te schaden”, zegt de woordvoerder.



De 29-jarige man werd twee weken geleden in zijn auto betrapt met illegaal vuurwerk en na onderzoek bleek hij in een garagebox in een woonwijk nog eens 2000 kilo zwaar vuurwerk te hebben opgeslagen. „Het feit dat de partij al was opgehaald en het gevaar dus was geweken, was voor ons ook een reden om daar verder niets over naar buiten te brengen.

Volksgericht

In een soortgelijke zaak in Brabant is een verdachte wel duidelijk in beeld gekomen bij omwonenden en daar hebben we ternauwernood een volksgericht kunnen voorkomen. Bovendien werkt het naar buiten brengen van die informatie niet zelden tot een verzoek van de advocaat van de verdachte om bij de beoordeling rekening te houden met de media-aandacht (trial by media). En dat willen we ook voorkomen.”

