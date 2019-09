Waarschuwing voor gladheid op platteland

Over Ons Vader en zoon Timmers: ‘Er blijft altijd de behoefte aan het vertellen van verhalen’

14:10 Over Ons – Oud-hoofdredacteur Wim Timmers en verslaggever Frank Timmers. Vader en zoon over regionale journalistiek, over vroeger en nu, over de status van de krant, over de Dubbelstad, over de toekomst. „Er zal altijd behoefte blijven aan het vertellen van verhalen.”