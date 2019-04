Was T. uit Enschede betrokken bij miljoenenfraude? ‘Ik ben te naïef geweest’

De voormalig zakenman en ex-politicus - hij was acht jaar raadslid in Enschede en bijna verkozen in de Eerste Kamer - is diep gevallen. Heel diep, zo maakt hij de rechtbank in zijn slotwoord huilend duidelijk. Wat was zijn rol in de windhandel van Hollandsche Wind, het beleggingsvehikel waarmee 175 particulieren bij elkaar 8 miljoen werd ontfutseld? Op die vraag probeert de Amsterdamse rechtbank deze woensdag in Almelo een antwoord te krijgen.