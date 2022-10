Wat doen acht vrouwen in een urinoir in Lonneker?

Meer senioren­hof­jes in de maak in Enschede, tot noaber­schop ‘veroor­deeld’

ENSCHEDE - Hoe het eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Toch hebben al tientallen mensen aangegeven dat ze belangstelling hebben voor een huis in het eerste seniorenhofje van Enschede. Dat komt waarschijnlijk in Stadsveld.

12:58