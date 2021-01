Wat klopt hier niet: ouders zieke Thomas met lege handen en de dienstverlening is goed?

Twents duo stoot Snollebol­le­kes-zan­ger uit De Slimste Mens

8 januari Deze vrijdag sloot De Slimste Mens af met twee deelnemers met Twentse roots. De in Almelo geboren Daphne Bunskoek (47) was bij haar eerste deelname direct de slimste van de dag met 272 seconden. Caroline Brouwer stootte in de finaleronde Rob Kemps - bekend van Snollebollekes - uit het spel. ‘Het spijt me, sorry.’