Wat moet ik doen tegen WhatsApp-fraude?

Aanbod op Twentse woning­markt naar dieptepunt: ‘Krapte stuwt de prijzen’

ENSCHEDE - Het woningaanbod in Twente is op een dieptepunt beland. Er stonden eind december slechts 526 woningen te koop in deze regio, 30 procent minder dan een jaar geleden. Haaksbergen noteert met 43 procent de sterkste daling in het aanbod.

13 januari