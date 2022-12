Wat Tom (57) leerde van de bloemenwinkel die hij 4 maanden had? ‘Ondernemers hebben het best wel zwaar’

G. (19) reed in Enschede fietser dood: ‘Ik wilde graag naar huis’

ENSCHEDE - Carlos G. (19) uit Enschede is nog niet zolang in het bezit van zijn rijbewijs als hij op 26 november vorig jaar met zijn auto over de B.W. ter Kuilestraat in zijn woonplaats rijdt. Voor hem rijdt een groep scholieren. G. geeft extra gas om ze zo snel mogelijk voorbij te gaan. Een fatale vergissing.

16 december