Wat vanaf de straat niet te zien is, zie je met een drone wel: zonnepanelen in beschermd stadsgezicht Tuindorp Hengelo

Update Nationale ombudsman én Kinderom­buds­man in actie rond kanaaldra­ma: ‘Kinderen mogen soms niet logeren in gevaarlijk huis’

Vriendjes die niet mogen komen logeren omdat het huis onveilig zou zijn. Kinderen die stress hebben omdat er in hun gezin alleen nog maar gesproken wordt over het beschadigde huis. De Kinderombudsman komt in actie bij het kanaaldrama rond Almelo - De Haandrik. En ook de Nationale ombudsman heeft woensdag aangekondigd onderzoek te gaan doen. Een grote stap voor de bewoners.

18:15