‘Wat wilt ze dan!?’ roept Mitchell, tot een hersenbloeding hem velt

Schoonmaak­ster (46) uit Enschede doet greep uit geldkist en bewaart 12.000 euro in wasmand

Ze vertrouwden haar volledig. De 46-jarige Enschedese was al 20 jaar schoonmaakster bij het familiebedrijf en maakte zo’n beetje deel uit van het gezin. Toch deed ze op een junidag in 2020 een greep in de afgesloten geldkist en verborg de 12.000 euro in haar wasmand. Was het een eenmalige kortsluiting in haar hoofd, of een sluw, vooropgezet plan?