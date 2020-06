Wat zijn die rare vliegtuigstrepen boven Twente?

Waar de ‘stalen vogels’ doorgaans rechte lijnen trekken in het luchtruim, liet een vliegtuig dinsdagmorgen strepen achter die het meest lijken op een door een peuter gemaakte tekening. Was de piloot de weg kwijt, of had hij even de macht over de stuurknuppel verloren?



Niets van dat alles. Het gaat om oefeningen van Duitse straaljagers tussen Lingen en Nordhorn. In dat gebied ligt ook de Nordhorn Range, een terrein waar de Duitse luchtmacht oefent met bombarderen.



Door de huidige weersomstandigheden zijn de vliegtuigstrepen al van veraf te zien. Het zorgde voor een bijzonder schouwspel in het luchtruim.