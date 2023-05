Water is gezoond, tenminste… as het zoa blif

Hockey: vrouwen Bully degraderen na verlies tegen Helmond, mannen Almelo klimmen op de ranglijst

De vrouwen van Bully moeten de overgangsklasse verlaten, nadat ze niet konden winnen tegen Helmond. De wedstrijd was chaotisch in het begin en Bully raakte al snel een verdedigster kwijt wegens een blessure. De mannen van Almelo konden de wedstrijd bij Doorn in de laatste minuten over de streep trekken, waardoor ze op plek twee belanden in de ranglijst.