We maken ons op voor een mooie sportzomer

Kampioens­schaal is in Enschede, maar gaat ie naar FC Twente Vrouwen? Dit zijn de scenario’s

De schaal die wordt uitgereikt aan de kampioen van de eredivisie voor vrouwen is zondagmiddag in Enschede gearriveerd. Maar of de schaal (weer) wordt uitgereikt aan FC Twente Vrouwen is nog maar de vraag.