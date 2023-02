Weer weinig bussen: reizigers wachten op goed geluk op station in Enschede, dus klinkt er gemor: ‘Alwéér?!’

De meeste reizigers waren en al wel op voorbereid, overigens. Haltes in de stad zijn leeg. Maar op het het hoofdstation in de binnenstad staat toch een tiental reizigers. Een deel van hen is op goed geluk gekomen, in de hoop dat hun bus toch rijdt. Maar een aantal is door de staking overvallen. Er wordt wat gemopperd.

Waarom?

„Wat is er aan de hand. Waarom elke twee weken een staking? Ik heb ook mijn verantwoordelijkheden”, zegt een medewerker van de Universiteit Twente. Hij woont in de wijk Boswinkel in Enschede en is komen lopen naar het station. Omdat zijn fiets kapot is wilde hij de bus pakken. Hij kwam er pas vanochtend achter dat zijn bus niet gaat. Hij hoopt maar dat er straks toch nog één rijdt.

De chauffeurs en machinisten van blauwnet staken vandaag en vrijdag voor meer loon en betere rijtijden, zodat ze ruimte krijgen om tijdens een werkdag fatsoenlijk pauze te nemen. De werkdruk is veel te hoog. Een deel van het Keolis Blauwnet personeel legt bovendien als extra actie ook donderdag het werk neer. Dat heeft echter alleen gevolgen voor het traject Enschede-Zwolle.

Volgens de FNV staan er nog veel meer acties op stapel, zolang de werkgevers de chauffeurs niet tegemoet komen.

Publieksvriendelijker

De UT’er heeft wel begrip voor de argumenten om te staken. „Maar laat ze dan tussen de middag het werk neerleggen; dan hoeven er minder mensen met de bus en hebben ze zelf gelijk ook een pauze.”

Reizigersorganisatie Rover vindt ook dat de acties publieksvriendelijker moeten zijn. Het liefst iets als een dag gratis vervoer. Maar dat is in het verleden door de rechter verboden. Rover vindt dat er toch naar andere acties gekeken moet worden. „Het zijn altijd dezelfde mensen die het hardst getroffen worden.”

De landelijke staking op vrijdag valt samen met herdenkingen voor de oorlog in Oekraïne .In de Jaarbeurs in Utrecht wordt een grote herdenking gehouden waarbij duizenden Oekraïners uit het hele land worden verwacht.