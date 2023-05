Welke Enschedese fotograaf heeft de mooiste bruidsfoto?

Hennep in Enschedese woning van onbekende logé? Almelose rechter gelooft er geen snars van

In november afgelopen jaar treft de politie ruim twee kilo hennep aan in een flat aan de Fazantstraat in Enschede. De huurder van de woning, Magd G. (26), beweert dat de drugs van een logé was. Politierechter Rob Gehring gelooft daar woensdag geen ene snars van.