Werd brand in Enschede veroorzaakt door drugsverslaafde zoon? OM denkt van wel en eist voorwaardelijk cel

Het is H. zelf die de bewuste nacht zijn ouders wakker maakt met de mededeling dat ze snel het huis uit moeten omdat er brand is. De situatie is levensgevaarlijk omdat er meerdere tanks met zuurstof in huis zijn. Ze zijn voor de moeder van H., zij heeft COPD. Van zuurstoftanks is bekend dat ze een enorme explosie kunnen veroorzaken als ze blootgesteld worden aan vuur. Gelukkig komt het niet zover, de brand blijft beperkt tot de bewuste kamer. Zijn ouders hebben meteen het idee dat H. verantwoordelijk is voor de brand en doen aangifte. Eenmaal buiten de woning wordt hij dan ook snel in de boeien geslagen.