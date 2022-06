Wesselerbrink Noordoost, je zal er maar wonen: de huizen tochten en de leefbaarheid is ‘slecht’

ENSCHEDE - Wesselerbrink Noordoost is geen aantrekkelijke wijk. De huizen moeten urgent opgeknapt en de leefbaarheid in het algemeen is er slecht.

Sombere woorden over dit deel van de Wesselerbrink, en ze komen rechtstreeks uit het gemeentehuis. De vele hobbykamerwoningen in dit deel van Enschede moeten dringend worden gerenoveerd en geïsoleerd. Maar er zijn meer problemen: ‘Met name op het onderdeel leefbaarheid scoort Wesselerbrink Noordoost slecht.’

Niet vrolijk van hobbykamerwoning

Dat antwoordt het college op vragen van D66 over plannen om deze wijk als eerste aan te pakken in de strijd tegen energiearmoede. Vooral bewoners van hobbykamerwoningen stoken een steeds groter deel van hun inkomen op aan de buitenlucht. De huizen zijn oud en matig onderhouden. Wat gaat er nu precies gebeuren, vraagt D66.

Van het gas af…

De wijk behoeft in het algemeen extra ondersteuning, erkent het college. Problemen met tocht en kou hebben wel de hoogste prioriteit. De komende jaren wordt er werk gemaakt van het beter isoleren van de woningen. Als er geld is, staan deze huizen bovenaan de lijst en in 2030 moeten ze ook van het gas af. De huizen moeten gerenoveerd, verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt en veel beter geïsoleerd. Daarvoor wil de gemeente samen met de woningcorporaties een actieplan maken.

65 miljoen euro

Dit gaat gepaard met enorme bedragen, naar schatting ongeveer 65 miljoen. Daarvoor kondigde de gemeente onlangs aan in Den Haag te vragen om geld, maar gaat dat nu ook gebeuren? En zo niet, wat dan? Dat is wat D66 nu graag wil weten. Het vaststellen is één ding, maar er iets aan doen is iets anders. ‘Stel dat het Rijk die 65 miljoen euro aan subsidie niet verleent, wat zijn dan de plannen? Gebeurt er dan helemaal niets?’

Koopwoning? Zelf betalen

Dat is vaag, geeft het college toe. Een hobbykamerwoning goed verduurzamen kost naar schatting grofweg 50.000 euro. Een deel van de kosten kan mogelijk gedekt worden uit allerlei bestaande (landelijke) regelingen, maar niet alles. Ook de koopwoningen, en dat is ongeveer de helft, moeten gerenoveerd. Dat moeten bewoners in principe zelf betalen maar het gemiddelde inkomen in de wijk is laag.

Als isoleren niet kan, wordt de energierekening steeds hoger. Zo leidt armoede tot grotere armoede. Hulp van de gemeente is niet te verwachten, want daarvoor is in elk geval geen budget. ‘Het vormgeven van lokale regelingen kost veel capaciteit en middelen, terwijl deze beide beperkt beschikbaar zijn.’