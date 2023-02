Wethouder Gerrits verdedigt de groei van Hengelo: ‘Alles draait om onze kwaliteit van leven’

„We hebben een akkoord van de provincie dat we in tien jaar tijd 3000 tot 4500 woningen mogen bouwen. Als je uit gaat van verdunning in de huishoudens, twee personen per woning, zit je al op 90.000 inwoners in 2030”, stelt wethouder Gerrits. „Maar het gaat niet alleen om aantallen. Er is veel meer aan de hand. Onze ambitie komt niet uit de lucht vallen.”