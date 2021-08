Wie is de vrouw achter Medium Anita? ‘Heb dagelijks contact met overledenen, maar ben bang voor de dood’

ENSCHEDE - Medium Anita (58) heeft dagelijks contact met overledenen. En toch is ze bang voor de dood. Is dat niet gek? Een interview met ‘Gewoon Anita’ over glazen bollen, bulletjes en de onvergetelijke Bart.

Stadsveld

„Hier ben ik geboren en groeide ik op. In de Zaaierstraat. Als kind was ik veel bij mijn opa en oma. Heb wel een mooie jeugd gehad, hoor. En nu word ik emotioneel… De dag voor mijn eindexamen, kwam oma op de singel onder een vrachtwagen terecht. Ik haalde mijn diploma en heb daarna voor opa gezorgd. Zullen we het hierbij laten? Ik vind dit te privé. Hoe ik als kind was? Wild! Nu zou ik vast de diagnose ADHD hebben gekregen. Toen zei de huisarts tegen mijn moeder: ‘Gooi haar maar een glas water in het gezicht, dan wordt ze wel weer rustig.’ Maar weet je? Ik ben nog net zo druk.”

Helmerzijde

„Ik dacht dat ik gek was geworden. ‘Stuur mij maar naar Helmerzijde’, zei ik tegen mijn man. Vanuit het niets voelde en zag ik mensen die er niet waren. De overledenen maakten me niet bang, maar juist nieuwsgierig. Ik was 37 jaar en had als ik eerlijk ben niet veel gedaan. Opeens had ik een doel en gaf ik thuis readings. Daarna kreeg ik mijn eerste pandje aan de Wooldriksweg en sinds 2006 zit ik met mijn praktijk Spirit4Life op Transburg. Ik geef nog steeds readings, maar ook reiki en holistische massages. Best gek, want vroeger geloofde ik hier zelf niet eens in.”

Kermisattractie

„Een collega-medium noemde me een kermisattractie, omdat ik in het programma Life4You van Carlo en Irene zat voor de rubriek Zweven Met Sterren. Zo’n opmerking gaat me koud aan de kont voorbij. Het doet me niks. Als ik het leuk vind om aan een programma mee te doen, dan doe ik dat. Man Bijt Hond heeft me ook nog een tijdje gevolgd voor ‘Gewoon Anita’, maar dat vond ik niks aan. Ik probeer graag iets nieuws. Zo ontdekte ik ook dat ik nooit meer voor een 0900-nummer wil werken.”