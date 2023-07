Wie neemt stokje over van rolstoeltennisser Maarten uit Goor en wordt Held van de Hof?

Wielerspel 2023: Jasper Eshuis neemt leiding in het klassement over van Alex Nijland, dagzege voor Manon Visser

In het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia is het spektakel voor het laatst bewaard. In de voorlaatste etappe heeft Jasper Eshuis uit Vriezenveen de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Alex Nijland. De gele trui zal nog niet heel comfortabel zitten, want de voorsprong bedraagt slechts 1 punt. Ook Bram Brokelman en André IJmker hebben zondag de eindzege nog binnen handbereik. De dagzege ging naar Manon Visser.