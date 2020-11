Wie woont er verscholen in de bosjes in Enschede? ‘Ik ben eigenlijk timmerman’

Dakloze mag in Twente zijn tent opslaan in het bos

10:46 ENSCHEDE - Dat iemand in een tentje in een bos gaat wonen, is bijzonder maar niet uitzonderlijk. Het gebeurt overal, ook in Twente. In een bos langs het Twentekanaal nabij Hengelo, bijvoorbeeld, woonde in 2017 een briljante maar ontspoorde softwareontwikkelaar die zijn eigen geloof had bedacht. Nederland is er niet aan gewend.