Wie wordt de Twentse exportkampioen? Dit zijn de genomineerde bedrijven

Welke bedrijven zijn de exportkoningen van Twente in 2023? Zolemba dat in Haaksbergen dagelijks 20 miljoen etiketten drukt? Of toch machinebouwer Omori uit Oldenzaal? Of is het Pescheck, het bureau in Enschede dat curricula vitae (cv’s) van sollicitanten checkt?