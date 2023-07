Wielerspel 2023: Annemijn Aveskamp grijpt ook de gele trui in het landelijke klassement

Niet alleen Jonas Vingegaard, maar ook Annemijn Aveskamp deelde bij de eerste Pyreneeënetappe een flinke tik uit aan de concurrentie. In het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia gaat ze al dagen aan de leiding, maar ook op landelijk niveau heeft ze nu de eerste plek te pakken. De dagzege in het Wielerspel ging woensdag naar de heer of mevrouw J.B.T. Punt.