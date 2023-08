Wielrenner in Hengelo steekt spoorwegovergang over vlak voor trein passeert, handhavers gaan erachteraan

Fietsen met Truus Grens vervaagt langs de Dinkel bij maanlicht: Overdinkel, Gronau, Epe, Nienborg, Glanerbrug

De buienradar voorspelt later op de dag opklaringen. Dus stappen we voor de verandering na het avondeten op de fiets in Overdinkel voor een mooie route ‘oawer ‘n poal’. Benieuwd of Duitsers ook zo gründlich en gewissenhaft zijn met hun ‘Fahrradknotenpunkte’.