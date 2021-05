Willy en Ivana u vechten voor meervoudig gehandicapte zoon Danilo: ‘Hij was de hele tijd aan het huilen van de pijn’

„Het doel is vooral om hem in beweging te brengen en te houden”, zegt Willy Hesselink. Want iedere dag moet Danilo bewegen, dat gebeurt via fysiotherapie en hulpapparaten. „Het bewegen verbetert de kwaliteit van leven enorm”, vertelt Ivana Hesselink. De ouders hebben hun leven aangepast om Danilo de zorg te kunnen bieden die hij nodig heeft.

Dagelijkse hulpverlening

En die zorg is intensief. Iedere dag zijn er hulpverleners aanwezig en twee keer per week komt de fysio om oefeningen te doen. Danilo kan niet uit zichzelf bewegen, maar wordt daarbij geholpen door de Innowalk. Dat is een soort fiets die automatisch trapt en ervoor zorgt dat de doorbloeding en de stoelgang beter wordt.



„Het bewegen is het allerbelangrijkste. Want als we hem zouden laten liggen, zou zijn conditie snel achteruit gaan. Dat komt omdat de longfunctie achteruit gaat als je niet verticaal beweegt.”