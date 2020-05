Winkelen, tanken en borrelen met een mondkapje: hoe werkt dat in Duitsland?

Ensche­deërs moeten leven met jeukrups: bestrij­ding mag niet vanwege zeldzame vlinder

19 mei ENSCHEDE - Bewoners in de omgeving van de Oosterstraat in Enschede vrezen voor grote overlast door de eikenprocessierups. De reden? In hun straat fladdert een beschermde vlindersoort, en dus mag niemand de rupsen bestrijden. „Vorig jaar was de ellende al enorm.”