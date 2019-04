Winkelketen Sissy-Boy met filialen in Nijmegen en Arnhem failliet

Wegens Omstandigheden Geopend Elzinga Wonen in Enschede heeft alles, behalve behang: ‘Mijn vader had er een hekel aan’

9:55 ENSCHEDE - Laatst was er een vraag om oude bevestigingspunten voor traproedes. Geen probleem Ibo Elzinga rommelt even onder de toonbank en haalt een doosje tevoorschijn uit de tijd dat zijn grootvader de zaak nog dreef. Specifieke onderdelen van gordijnrails, die allang niet meer worden gemaakt? Grote kans dat ze bij Elzinga nog wel ergens in het magazijn liggen. Er is maar een, telkens terugkerende, vraag waarop ze bij Elzinga Wonen steeds nee moeten verkopen. Dat zijn de telefoontjes over steunkousen. In die gevallen wordt de beller vriendelijk verwezen naar Elzinga Kousen, aan de Haverstraatpassage.