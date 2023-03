Wolf aan de stadsrand van Enschede: ‘Niet gek, ze lopen zelfs dwars door Amersfoort’

Jonge mannen trappen slachtof­fer tot bloedens toe, urineren over hem heen en filmen dat voor Snapchat

Op 14 augustus vorig jaar werd een jonge Enschedeër tot bloedens aan toe in elkaar getrapt door Leo van B. (18) en Devin B. (20). De twee vrienden uit Enschede urineerden ook nog eens over hem heen en deelden de videobeelden die ze van het geweld maakten op Snapchat. Het komt hen duur te staan, beiden moeten ondanks hun jonge leeftijd 4 jaar de cel in.